الأحوال المدنية تدشن مكتبا نسائيا لخدمة المواطنات في أحد رفيدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دشنت الأحوال المدنية مكتباً نسائياً في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، والذي بدأ في استقبال المواطنات ليقدم لهن جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها.

ويحتوي المكتب على وحدات خدمة شاملة بالإضافة إلى صالة انتظار مميزة، وكافة الاحتياجات التي تهم المراجعات منذ دخولهن إلى الاستقبال وحتى تسليم البطاقات وإنهاء المعاملات، ويقوم بتشغيل المكتب كوادر نسائية اكتسبت التدريب المميز على أحدث التقنيات وجميع مهام العمل الخاص بالأحوال المدنية.

الجدير ذكره أن الأحوال المدنية تعمل على افتتاح عدد من المكاتب في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة حسب الخطة المعتمدة والتي تهدف إلى التوسع والانتشار، بالإضافة إلى تسيير الوحدات المتنقلة للمحافظات والقرى التي لا يوجد بها مكاتب، وذلك لخدمة أكبر عدد من النساء.