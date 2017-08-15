الأحوال المدنية تدشن مكتبا نسائيا لخدمة المواطنات في أحد رفيدة - صحيفة صدى الالكترونية

الأحوال المدنية تدشن مكتبا نسائيا لخدمة المواطنات في أحد رفيدة
دشنت الأحوال المدنية مكتباً نسائياً في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، والذي بدأ في استقبال المواطنات ليقدم لهن جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها.
ويحتوي المكتب على وحدات خدمة شاملة بالإضافة إلى صالة انتظار مميزة، وكافة الاحتياجات التي تهم المراجعات منذ دخولهن إلى الاستقبال وحتى تسليم البطاقات وإنهاء المعاملات، ويقوم بتشغيل المكتب كوادر نسائية اكتسبت التدريب المميز على أحدث التقنيات وجميع مهام العمل الخاص بالأحوال المدنية.
الجدير ذكره أن الأحوال المدنية تعمل على افتتاح عدد من المكاتب في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة حسب الخطة المعتمدة والتي تهدف إلى التوسع والانتشار، بالإضافة إلى تسيير الوحدات المتنقلة للمحافظات والقرى التي لا يوجد بها مكاتب، وذلك لخدمة أكبر عدد من النساء.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحريم صجونا يبون وظائف وبالنهايه عمري ماسمعت حريم يراجعونهن يطلعن يمتدحوا اشغالهن
انا لما وحده تطلع معي السياره وتكون طالعه من عندهن سواء الاحوال او البنوك او اي دائرة كوميه بها موظفات ويحكوا لي اللي يصير من الموظفات اموت ضحك عليهن
بجد قمة الغباء ولا يفهن شيء وبعد شايفات انفسهن على خلق الله ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه