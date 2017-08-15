أسعار الذهب تنخفض تزامنا مع هدوء التوترات بين أمريكا وكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انخفضت أسعار الذهب مع هدوء حدة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر خطورة مثل الأسهم.

وجاء انخفاض المعدن الأصفر قليلاً بسبب تحسن شهية المخاطرة فى السوق، فضلاً عن التوقعات القوية بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مع دعم أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي المؤثر لهذه الخطوة.

وتراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% إلى 1275 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 1280 دولارًا للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:44 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.