النظر في قضية " تيدرات الذياب " الخميس القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنظر المحكمة الجزائية بالرياض الخميس القادم، القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” تيدرات الذياب ” ، المرفوعة منذ سنوات من قبل ستة آلاف مساهم ضد مستثمر، وذلك بعد أن وجه وزير العدل بتخصيص قاضٍ لها وحسمها خلال عام واحد.

يذكر أن القضية بدأت عندما تقدم عدد من المساهمين بدعاوى ضد أحد المستثمرين، بتهمة خداعهم والاستيلاء على أموالهم، بدعوى شراء تيدرات (صناديق شاحنات) بمبلغ 75 آلف ريال وتأجيرها منه بمبلغ 4 آلاف ريال، ولم يوف بالعقود المبرمة، ما أضاع حقوقهم، واتهمت النيابة حينها المستثمر بغسيل الأموال قبل أن يبراء من هذه التهمة.