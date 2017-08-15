 بالصور.. أغرب أفكار الكسالى في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالصور.. أغرب أفكار الكسالى في العالم

بالصور.. أغرب أفكار الكسالى في العالم
أماني الغامدي(صدى):

أثارت صور الأشخاص الأكثر كسلا حول العالم ، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعى ، وأنتقادات واسعة من قبل المتابعين .

حيث عرضت الصور أفكار طريفة لجأ إليها الكثير من الكسالى حول العالم للقيام بأعمالهم أو التسوق وحتى عند حصولهم على المرح لتجنب التحرك من مكانهم أو بذل أي مجهود مما عرضهم لعدد كبير من الانتقادات أيضا.

وبيّنت الصور أفكار كسالى قد تكون غريبة، مثل سيدة تجز العشب وهي تسير بعجلات، وآخر يشاهد التلفاز ويضعه في صندوق على رأسه.


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