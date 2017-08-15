نجم برشلونة: قادرون على التعويض - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

نشر ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” رسالة تحمل الكثير من الأمل قبل مباراة العودة المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

ونقلت صحيفة “ موندو ديبورتيفو ” الأسبانية الرسالة التي نشرها ميسي على “ انستجرام ” وقال فيها :“ لقد كان يوما عصيبا، ولكن علينا أن ننهض ونستمر، لقد بدأنا لتونا ”.

ونشر ميسي بجانب رسالته ثلاث صور لتدريبات الفريق الكتالوني أمس الاثنين في مدينته الرياضية ” خوان جامبر ” وكان ميسي أبرز نجوم برشلونة في لقاء الأحد وسجل الهدف الوحيد لناديه في المباراة من ركلة جزاء، ولكنه أخفق في مساعدة زملائه على تحقيق نتيجة أفضل قبل مباراة العودة التي ستحدد الفائز بكأس السوبر الأسباني.