مستشفى دلة بالرياض توفر فرص عمل إدارية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مستشفى دلة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في نمار بالعاصمة الرياض.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير.

– مسؤول المطالبات.

– موظف الفواتير.

– محاسب.

– أخصائي التوظيف.

– أخصائي العمل الاجتماعي.

وأوضح المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 آب/أغسطس 2017م.

وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا).

https://careers.dallah-hospital.com/en/saudi-arabia/jobs