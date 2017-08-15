تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة ” تكافل الراجحي ” للتأمين -عبر موقعها الإلكتروني، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية / الكهربائية / الصناعية).

– مشرف شؤون الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، والإدارة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا