شركة المراعي تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالخرج - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية المراعي للألبان عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى ” مدير أول الإنتاج – التعبئة الطازجة (التصنيع) ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط على الرابط التالي :

https://career012.successfactors.eu/career?company=AlMaraiP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=%2BTqGBUbOUrIY%2Bw5pPYWKVatBmm0%3D