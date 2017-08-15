التجارة الدولية الأمريكية تبدأ تحقيقاً مع شركة آبل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت شركة كوالكوم، اليوم الأحد، إن “ مفوضية التجارة الأمريكية الدولية ” بدأت تحقيقاً مع شركة آبل يستند على شكوى مقدمة من شركة كوالكوم في 7 يوليو 2017 .

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكتروني: “ إن المفوضية ستحقق إذا كانت شركة آبل قد شاركت في ممارسات تجارية غير عادلة من خلال استيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية النقالة، ومنها أجهزة آيفون وآيباد التي تنتهك براءة اختراع أو أكثر من 6 براءات اختراع تطالب بها شركة كوالكوم ”.

من جانبها تطلب شركة كوالكوم من مفوضية التجارة الأميركية الدولية أن يصدر “ أمر استبعاد محدود ” لمنع الاستيراد، وأمر بالتوقف والكف لمنع بيع مزيد من أجهزة آيفون وآيباد في الولايات المتحدة الأمريكية وتسويقها، والتي تستخدم معالجات النطاق الأساسي الخلوي المختلفة عن تلك التي توفرها الشركات التابعة لشركة كوالكوم.

وفي هذا الصدد قال دون روزنبرج، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لشركة كوالكوم: “ي سرنا في شركة كوالكوم أن تقرر مفوضية التجارة الأمريكية الدولية التحقيق في الممارسات التجارية غير القانونية لشركة آبل واستيرادها غير المصرح به للمنتجات مستخدمة براءات اختراع شركة كوالكوم ”.

وأضاف: “ نتطلع إلى إنجاز المفوضية سريعاً لتحقيقها في انتهاكات آبل المستمرة لملكيتنا الفكرية والعلاجات المتسارعة التي تقدمها المفوضية ”.

وبالإضافة إلى الشكوى المقدمة إلى مفوضية التجارة الأميركية الدولية في 7 يوليو، رفعت شركة كوالكوم دعوى ضد شركة آبل في المحكمة المحلية للولايات الجنوبية من ولاية كاليفورنيا في كاليفورنيا وادعت أن آبل تنتهك براءات الاختراع الست ذاتها المبينة في الشكوى المقدمة إلى مفوضية التجارة الأمريكية الدولية.

ورفعت شركة كوالكوم أيضاً دعوى قضائية ضد آبل لانتهاك براءات اختراعاتها في ألمانيا.

وتطالب تلك الدعوى التي قدمت في 17 يوليو 2017، تعويضات عن الأضرار وقرارات زجرية نتيجة استيراد آيفون وبيعها في ألمانيا.