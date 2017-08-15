مصور يكشف متسولان يصرفان مبالغ مالية لعمال محطة وقود - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المصورين وهو يكشف قيام اثنين من المتسولين بصرف مبالغ نقدية لعمال إحدى محطات الوقود في الخرج.

وفي ظل غياب مكافحة التسول عن المشهد اليومي ينتشر المتسولون بشكل كبير حول عدد من أهم تقاطعات وإشارات الخرج في منظر يتكرر يومياً، الأمر الذي يتسبب بوقوع مضايقات عديدة لأهالي المدينة.

يذكر أن أهالي الخرج يطالبون منذ فترة بتواجد فرق مكافحة التسول، والحد من انتشار المتسولين وتحويلهم للجهات المختصة، خاصة وأن أغلبهم من الوافدين ولا ينتمون للمملكة بأي صلة.