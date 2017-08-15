مجموعة الزامل بالدمام والخبر تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الاستراتيجية والأداء (الخبر): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس صيانة (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، والكهربائية، والميكانيكية).

– مدير مالي (للجنسين/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).