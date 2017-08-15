محافظ بلجرشي يستقبل وفد الاصلاح بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

احمد الزهراني(صدى):

استقبل محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي بمكتبه في ديوان المحافظة وفد لجنة الاصلاح التابعة لمراكز الاحياء بمحافظة الطائف ، بحضور امين لجان اصلاح ذات البين بمنطقة الباحة محفوظ الغامدي ورئيس وفد الاصلاح بالطائف عبدالرحمن الطلحي وعدد من المشايخ والدعاة .

واوضح محافظ بلجرشي ان رغبة ولاة الامر حفظهم الله تقضي بالسعي للعفو والصفح منوها بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة والتي سهلت الكثير من الامور وفعّلت تدخل اللجنة لنقل التوجيهات السامية الكريمة في الاصلاح بين الخصوم وحل النزاعات مضيفاً أن الدين الاسلامي يدعو إلى التسامح والعفو والاصلاح ونحن جميعا نعمل وفق هذا المنطلق.

واشار عبد الرحمن الطلحي رئيس وفد لجنة الاصلاح بجمعية مراكز الاحياء بالطائف ان هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والتعرف على البرامج المميزة والاستفادة منها مبينا بان زيارتهم لمحافظة بلجرشي أعطت تصوراً كاملاً عن آلية العمل في مجال العفو واصلاح ذات البين وأنارت الطريق أمام أعضاء الوفد لممارسة العمل وفق عمل مؤسسي وخدمات احترافية مميزة.

من جانبه اكد نائب رئيس لجنة اصلاح ذات البين بمحافظة بلجرشي الشيخ خميس عبدالهادي بان اللجنة اسهمت في حل اكثر من 600 قضية أسرية واجتماعية بالاضافة إلى قضايا ومنازعات الاراضي والمشاكل المالية وغيرها من القضايا خلال الفترة الماضية بحمد الله مضيفا بان اللجنة تضم في عضويتها نخبة من المشايخ والعلماء والاكاديميين ورجال الاعمال والمسؤولين وجميعهم يعملون محتسبين لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته مما يجعل الكثير من أولياء الدم وأطراف القضايا الأخرى يتجاوبون معهم .