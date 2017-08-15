بالصور.. اليابان تحيي ذكري الاستسلام في الحرب العالمية بإطلاق الحمام - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

أحيى عشرات اليابانيين، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة طوكيو الذكرى الـ72 لاستسلام اليابان فى الحرب العالمية الثانية، وذلك بإطلاق الحمام حرا فى الهواء كرمز من رموز السلام.

وكانت اليابان قد استهدفت وضُربت بالسلاح النووى خلال الحرب العالمية الثانية فى 6 و9 أغسطس 1945 وشن الاتحاد السوفيتى الحرب على اليابان واحتل منشوريا.

وفى يوم 14 أغسطس 1945، خلال اجتماع للامبراطور وقادة يابانيين قرروا قبول قرارات مؤتمر بوتسدام. وفى اليوم التالي، قدم إمبراطور اليابان هيروهيتو خطاب عام فى الإذاعة يعلن فيه قبول الاتفاق.

فى الولايات المتحدة يحتفل فى مثل هذا اليوم بفوزهم على اليابان، بينما يحتفل فى اليابان بنهاية الحرب. فى 28 اغسطس بدأت القيادة العليا للقوات الحلفاء احتلال اليابان، وفى يوم 2 سبتمبر، وقعت الحكومة اليابانية على الاستسلام، الذى أنهى الحرب رسميا.