وقف تشغيل " أوبر " في الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

أوقفت السلطات الفلبينية، تشغيل شركة خدمة استدعاء سيارات الركوب ” أوبر سيستمز ” لمدة شهر واحد بعد فشلها في الالتزام بقرار الحكومة وقف تشغيل السائقين المعتمدين.

وأرجع مجلس تنظيم وترخيص النقل البري في الفلبين أسباب العقوبة التي قررها ضد أوبر إلى ” الأعمال السلبية ” للشركة، وأوصى بضرورة أن توسع (الشركة) نطاق المساعدات المالية المقدمة للشركات المماثلة التي ستتأثر بوقف نشاطها خلال فترة التوقف”.

من ناحيتها ذكرت شركة ” أوبر سيستمز ” أنها تلقت أمرا بالوقف الكامل لأنشطتها وهي تقوم بدراسته حاليا، وأضافت ” سنبلغ ركابنا وسائقينا بأحدث المستجدات في أقرب وقت ممكن “.

يذكر أن الفلبين هي أول دولة تقوم بتنظيم عمل خدمات استدعاء السيارات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد إصدارها الضوابط الأساسية عام 2015.

وكان المجلس قد قرر تغريم ” أوبر” ومنافستها “جراب” 5 ملايين بيزو (100 ألف دولار) في الشهر الماضي بسبب السماح بتشغيل سائقين بدون تراخيص.

وأوقف المجلس إصدار تراخيص سائقين جدد لكل من ” أوبر ” و ” جراب ” منذ يوليو 2016 رغم الطلب القوي على خدمات هذه الشركات مما أدى إلى ارتفاع عدد السائقين غير المسجلين الذين يعملون بها.