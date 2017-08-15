⁠⁠⁠⁠⁠" الصحة " تكشف خطتها لاستقبال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن خطتها لموسم الحج هذا العام، وتشمل التركيز على الخدمات التشخيصية لتوفير جميع الفحوصات المخبرية للمرضى وتسعى من خلال اللجان المختصة لإستكمال التجهيزات واللوازم المخبرية المطلوبة لتشغيل أقسام المختبرات وبنوك الدم أثناء موسم الحج وذلك من خلال توفير الخدمات المخبرية الرئيسية التشخيصية وكذلك الطارئة بمختبرات العاصمة المقدسة والمشاعر لحجاج بيت الله الحرام وتحديد إحتياج منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج من اللوازم والكواشف المخبرية لتأمينها.

وأضافت أن الخطة تشمل أيضا تحديد القوى العاملة من جميع الفئات المرشحة للعمل خلال موسم الحج وعمل الخطط اللازمة لتحريكهم حسب متطلبات العمل وتوزيعهم على المواقع، وكذلك القيام بعمل جولات ميدانية وإشرافية على جميع مختبرات مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات أثناء العمل لخدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه . مع العمل على دعم مختبرات المشاعر المقدسة بالأجهزة المتطورة باستمرار وحسب متطلبات الوقت وتشغيل الأجهزة المخبرية وعمل الصيانة العامة والدورية لها وأيضاً تشغيل برنامج الجودة النوعية الخارجية بمختبرات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك للتأكد من تمام جاهزيتها ودقة النتائج الصادرة من جميع الأقسام الفرعية بالمختبرات.

وأوضحت الصحة أنه سيتم تطبيق برنامج الكشف على السائقين العاملين على الحافلات الخاصة بنقل الحجاج للتأكد من عدم تعاطيهم أي عقاقير ومنشطات محظورة.

وأضافت الصحة أنه سيتم أيضاً دعم مختبرات التشخيص الجزيئي بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بجميع الإحتياجات والكواشف المخبرية اللازمة للكشف عن جميع الفيروسات المسببة للأمراض وخاصة المنقولة من الحيوان والطيور للإنسان بما في ذلك متلازمة إلتهاب الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا MERS COV وحمى الإنفلونزا المستجدة H1N1A، بالإضافة إلى تجهيز مراكز السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بجميع الإحتياجات من أجهزة ولوازم تشغيلية.