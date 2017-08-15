الصحة تشيد بمستشفى الولادة في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

حسب توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور/ توفيق الربيعة قامت وكيل وزارة الصحة للخدمات الطبية المساندة الدكتورة/ منيرة بنت حمدان العصيمي امس الإثنين الموافق 22/11/1438هـ بجولة تفقدية لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ مصطفى بن جميل بلجون ومساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة للخدمات العلاجية الدكتور/ وائل بن حمزه مطير.

وكان في استقبالهم مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس بن عبدالحميد سدايو وعدداً من روؤساء الأقسام المعنية .

ومن خلال الجولة اطلعت الدكتورة/ منيرة العصيمي عن كثب على الخدمات الصحية التى تقدمها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة كما قامت بجولة في مختلف أقسام المستشفى بما فيها طوارئ الاطفال، وغرفة التحكم بالمباني BMS وغرفة الكهرباء الرئيسية بمبنى المستشفى والمختبر وغرفة مراقبة الكاميرات والتحكم

بالمولدات الإحتياطية ومستودع الملزمة الطبية وقسم امراض الدم ومخارج الطوارئ وغرف الكهرباء الفرعية للإطلاع على سير العمل بها.

من جانبه رحب مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس سدايو بالجميع، وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى معرفة حجم ومستوى استعدادات المستشفى وأقسامها المختلفة لموسم حج هذا العام، إضافةً إلى الإطمئنان على جاهزية كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لإستقبال أي حالات مرضية أو إصابات من حجاج بيت الله الحرام حال حدوثها لا سمح الله..

في نهاية الجولة ثمنت الدكتورة العصيمي من خلال ماحطته يداها في سجل المستشفى قائلةً سعدنا بزيارة المستشفى ضمن فرقة الزيارة الميدانية (معاً نرتقي بسلامة منشآتنا ).

لمسنا تميز المستشفى ليس فقطً في نواحي الأمن و السلامة بل شملت الخدمة المقدمة للمراجعين و المرضى و العاملين وايضا بما تتمتع به المستشفى من مستوى استخدام التقنية و الحرص على واجهة الخدمة و تميزها وتقديم الجديد في النواحي الطبيه الصحية.

سعدنا بروح العمل الجماعي و الإدراة الجيدة للمستشفى والطاقم الصحي و الاداري الحريص على تقديم الخدمة المتميزة.