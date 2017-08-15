الأرصاد: هطول أمطار على جازان و السواحل - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن حالة الطقس اليوم مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان تشمل السواحل منها كذلك على مرتفعات (عسير ،نجران والباحة).

وأكدت الهيئة أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي عسير وجازان , وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة , كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.