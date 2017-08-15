بالأرقام.. انتهاء توسعة ميناء ينبع التجاري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أنتهت توسعة ميناء ينبع التجاري، حيث أضيفت أرصفة جديدة بطول 906 أمتار، وتطوير رصيفين بطول 450 متراً؛ ليصبح إجمالي الأرصفة الحديثة 1356 مترا، وبذلك تزيد الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 14 مليون طن للبضائع العامة و500 ألف حاوية سنوياً.

كما تم تعميق الأرصفة والقناة وحوض الدوران إلى 14 مترا، الأمر الذي يسمح باستقبال السفن الكبيرة، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الحركة الملاحية.

وأوضح مدير عام ميناء ينبع التجاري الكابتن علي المـحوري، أن ما يحظى به قطاع الموانئ هو بفضل الله، ثم بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من توجيهات رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي؛ لجعل الموانئ قادرةً على استيعاب الجيل الجديد من السفن، واستقبال مختلف أنواع البضائع وتكامل خدماتها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.