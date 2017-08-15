جهود مكثفة للبحث عن شاب فُقد في العلا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تبحث الجهات الأمنية، بمساعدة فريق عون التطوعي، عن شاب “٣١ عاماً” يعاني اضطرابات نفسية فُقِد بالقرب من محافظة العلا، ووردت معلومات يوم أمس تفيد بأنه شوهد آخر مرة قبل أيام متجهاً إلى منطقة جبلية غرب العلا.

وجهز فريق عون اليوم، ١٠ سيارات لدعم الموقف، بعد تلقيهم بلاغاً من شرطة العلا، وطلب المساندة، ولأن المفقود يُعتبر في حدود المدينة وليس بمفقود صحراء ونظراً للحالة؛ قرر الفريق المشاركة ومساندة الجهات المختصة.