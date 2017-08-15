صحيفة إسبانية: مشاركة رونالدو في الاياب محتملة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن مشاركة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس السوبر مساء الأربعاء مازالت محتملة وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن ايقاف رونالدو لخمس مباريات بسبب دفع الحكم في كلاسيكو كامب نو مساء الأحد.

وتقدم ريال مدريد باستئناف من أجل طلب ازالة البطاقة الحمراء الموجهة لرونالدو في الكلاسيكو وفي حال قبول الاستئناف سوف يشارك رونالدو في لقاء السوبر الأوروبي بينما سيغيب عن أولى أربع مباريات في الدوري الإسباني.