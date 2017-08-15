يوفنتوس يخطط لضم نجم وسط الارسنال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

دخل نادي يوفنتوس الإيطالى فى صراع مع عدد من الأندية على التعاقد مع جاك ويلشير لاعب أرسنال الذى انتهت إعارته إلى بورنموث، وذلك بعدما اقترب اللاعب بنسبة كبيرة من الرحيل عن الجانرز.

وقالت صحيفة ” ذا صن ” الإنجليزية نقلاً عن وسائل إعلام إيطالية إن يوفنتوس دخل فى صراع مع أندية ميلان، روما، سامبدوريا الإيطالية، ونيوكاسل الإنجليزى، من أجل التعاقد مع ويلشير، والذى وصل إلى عامه الأخير فى عقده مع أرسنال.