الليلة .. الهلال يواجه التعاون في دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يستضيف الفريق الأول بنادي التعاون اليوم الثلاثاء نظيره نادي الهلال، بالجولة الثانية لدوري جميل للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالبريدة.

ويدخل التعاون المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب المسابقة، بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن ملاحقيه، بعد فوزه على الفتح في الجولة الأولى (4-1).

الهلال فحقق فوزاً صعباً بهدفين لهدف، في الجولة الأولى على حساب الفيحاء الصاعد حديثاً لدوري جميل، والذي كان قريباً من تسجيل هدف التعادل، لولا ركلة الجزاء التي تصدى لها عبد الله المعيوف في الدقيقة 87.