 الجابر يوجه رسالة بعد قرار زيادة الأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

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الجابر يوجه رسالة بعد قرار زيادة الأجانب

الجابر يوجه رسالة بعد قرار زيادة الأجانب
الرياض(صدى):

وجه سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب رسالة للاعبين المحليين وقال الجابر من خلال تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري :” وجود 6 أجانب ينظر له بجانب تطويري ورفع الإثارة وتقليل الفوارق وسنشاهد ذلك بالجولات القادمة “.

وأضاف الجابر :” المنافسة أصبحت صعبة بعد وجود 6 لاعبين أجانب وعلى اللاعب المحلي ان يكون حاضر ذهنيا والاهتمام بتطوير نفسه “.

وعن السماح بالتعاقد مع حارس أجنبي قال الجابر :” السماح للحارس الأجنبي خطوة ممتازة وكان لابد من وجودها سابقا.. دائما نحضر مدربين حراس ولا نعرف إمكانياتهم “.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد سمح بزيادة عدد الأجانب 6 بالإضافة إلى السماح بالتعاقد مع حارس اجنبي.


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