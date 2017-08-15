الجابر يوجه رسالة بعد قرار زيادة الأجانب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب رسالة للاعبين المحليين وقال الجابر من خلال تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري :” وجود 6 أجانب ينظر له بجانب تطويري ورفع الإثارة وتقليل الفوارق وسنشاهد ذلك بالجولات القادمة “.

وأضاف الجابر :” المنافسة أصبحت صعبة بعد وجود 6 لاعبين أجانب وعلى اللاعب المحلي ان يكون حاضر ذهنيا والاهتمام بتطوير نفسه “.

وعن السماح بالتعاقد مع حارس أجنبي قال الجابر :” السماح للحارس الأجنبي خطوة ممتازة وكان لابد من وجودها سابقا.. دائما نحضر مدربين حراس ولا نعرف إمكانياتهم “.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد سمح بزيادة عدد الأجانب 6 بالإضافة إلى السماح بالتعاقد مع حارس اجنبي.