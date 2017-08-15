ضبط أحد أرباب السوابق قبل اعتداءه على طفلة اختطفها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم أحد أرباب السوابق على أختطاف طفلة من أمام منزلها ، فيما تمكنت قوات أمن السويس من ضبطه أثناء تجريده لملابس الطفلة بهدف اغتصابها بإحدى المناطق المهجورة بحي فيصل في محافظة السويس المصرية .

تعود الواقعة عندا تلقى قسم شرطة فيصل بلاغ بقيام أحد أرباب السوابق شديد الخطورة بخطف الطفلة ” شهد. ع ” 12 عاما، من سكان الحى، من أمام منزلها.

وأكدت التحريات أن مرتكب جريمة الخطف هو ” رضوان ” وهو معروف عنه أنه شديد الخطورة ومتهم فى العديد من قضايا السرقة والخطف والتحرش بالسيدات وخطف الحقائب، وأنه خرج حديثا من السجن بعد قضائه عام فى قضية سرقة.

وتمكنت قوات الامن من الوصول إلى مكان خطف الطفله داخل منطقة مهجورة بحى فيصل، وبمداهمة المكان تم انقاذ الطفلة التى كان يحاول أحد ارباب السوابق تجريدها من ملابسها، وضبط بحوزة المتهم سلاح نارى محلى الصنع قام باستخدامه فى خطف الطفلة من الشارع بحى فيصل، كما ضبط معه أسلحة بيضاء ومواد مخدرة يتعاطها.