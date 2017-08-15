ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سجل الدولار لليوم الثاني ارتفاعا على التوالي مما رفع مكاسبه مع هدوء الاضطرابات في السوق الناجمة عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو/تموز في وقت لاحق اليوم التي من المتوقع أن ترتفع 0.4%، بعد أن أدت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع، يوم الجمعه الماضية، إلى خفض التوقعات لرفع سعر الفائدة الثالث من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 94، وصعدت العملة الأمريكية أمام الين بنسبة 0.7% إلى 110.4، وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2، كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3، وذلك في تمام الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.