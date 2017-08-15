بالفيديو.. حاول إبعاد أنثى تمساح عن بيضها فهاجمته بشراسة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد لحظة هجوم أنثى تمساح ضخمة على صاحب مزرعة تماسيح بجنوب أفريقيا، بعد أن حاول الرجل إبعادها عن بيضها مستخدمًا عصا خشبية.

حيث ظهر صاحب المزرعة وهو يحاول ابعاد انثى التمساح عن بيضها بعصا خشبية ، إلا أنها طبقت على قدمه بفكها وأسقتطه على الأرض ولكن لحسن الحظ لم تفترسه ، واقتصر الأمر على بعض الجروح بقدمه.