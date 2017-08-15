تقرير يكشف تبرع " بيل جيتس " بـ4.6 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف تقرير إعلامي أن الملياردير ” بيل جيتس ” قدم أكبر تبرعاته منذ 17 عامًا، عن طريق التنازل عن حصة من أسهمه بشركة ” مايكروسوفت ” تعادل 5% من صافي ثروته،

وقرر في السادس من يونيو التبرع بـ64 مليون سهم من أسهم صانعة البرمجيات، وهي حصة تصل قيمتها إلى 4.6 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الإثنين.

ولم يتم تحديد هوية متلقي التبرع، لكن من المعلوم أن ” جيتس ” قدم أغلب تبرعاته في السابق لمؤسسة ” بيل وميليندا جيتس ” ، التي يعمل من خلالها برفقة زوجته في النشاط الخيري.

وتعد هذه أكبر حزمة تبرعات يقدمها ” جيتس ” من أسهمه في ” مايكروسوفت ” منذ عام 2000، حيث سبق وتبرع بما قيمته 16 مليار دولار من الأسهم عام 1999، وبعد عام من هذا التاريخ تبرع بنحو 5.1 مليار دولار.

وتبرع كل من ” جيتس ” و ” مليندا ” بما قيمته 35 مليار دولار من الأسهم والنقدية منذ عام 1994، ويعتقد أن مؤسس ” مايكروسوفت ” تبرع بأكثر من 700 مليون سهم من أسهمه في الشركة لصالح مؤسسته الخيرية، وهو ما تصل قيمته لنحو 50 مليار دولار في الوقت الراهن، بحسب ” بلومبرج “.