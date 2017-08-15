وفاة مواطنة وإصابة زوجها في حادث شمال تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

لقيت مواطنة مصرعها وأُصيب زوجها في دولة جورجيا – شمال تركيا، قبل يومين، إثر حادث مروري في أثناء تنزههما.

وتعود أحداث الواقعة حيث اصطحب مواطن سعودي يعمل في الكويت عائلته المكوّنة من خمسة أبناء وزوجته في نزهة سياحية لجورجيا، وفي يوم وقوع الحادث قرّر المواطن ترك أطفاله وذهب للتجوّل، فتعرّض للحادث الذي أدّى إلى وفاة زوجته، وأُصيب هو بإصابات بالغة نُقل على أثرها إلى مستوصف بمدينة بورجومي تبعد من العاصمة تبليسي نحو 150 كلم.

وانتشر نبأ الحادث بين السعوديين هناك فتم تداوله بين مجموعات ” الواتساب ” للتعرُّف عليه، وبتفاعل سريع وصل الخبر إلى ذويهم الذين سافروا وأبلغوا السفارة السعودية في دولة أذربيجان المجاورة لجورجيا من الشرق التي بدورها أرسلت مندوباً لإكمال الإجراءات النظامية؛ للاطمئنان على الأولاد ووالدهم المصاب، ونقلت وسائل إعلام جورجية الحادث ونشرت صوراً له.

وينتظر ترحيل جثمان الزوجة، ونقل زوجها لمستشفى متقدّم وإنهاء إجراءات الأبناء لإعادتهم إلى السعودية.

يُذكر أن موسم العُطل الصيفية يشهد حوادث مُميتة لبعض السعوديين الذين يقضون عطلهم في الدول السياحية، فقد تُوفي قبل أسابيع مواطن بعد سقوطه من منحدر جبلي في تركيا.