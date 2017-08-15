13 فرصة استثمارية تخدم القطاع السياحي بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

في إطار تطوير المواقع السياحية بمدينة أبها عمدت أمانة منطقة عسير إلى تفعيل قطاع الاستثمار من خلال طرح منافسات على عقود الإنشاء والتشغيل و الصيانة، تتراوح مدتها ما بين ٥ سنوات إلى ٢٥ سنة .

وأوضح أمين منطقة عسير صالح القاضي أن من بين ٣٥ فرصة استثمارية طرحتها الأمانة، تم إيجاد ١٣ فرصة من شأنها أن تخدم القطاع السياحي في مدينة ابها، جاء في مقدمتها طرح منافسة على تشغيل وصيانة مسرح المفتاحة بمركز الملك فهد الثقافي بابها، والذي يعتبر مركز إشعاع حضاري وثقافي وترفيهي بارز في قلب المدينة وذلك لما يمتاز به من تاريخ عريق باحتضان الفعاليات والمناسبات منذ ما يقارب ٣ عقود .

وأبان القاضي أن من أبرز الفرص الاستثمارية كذلك إنشاء وتشغيل منتجع سياحي بطريق الملك عبدالله بعقد يمتد إلى ٢٥ سنة، إلى جانب عقد تشغيل القرية التراثية بالسودة لمدة ٣ سنوات، مشيراً إلى أن الأمانة أتاحت الفرصة لتشغيل وصيانة واستثمار 4 حدائق، شملت حديقة الزهور بممشى ابها، و منتزه أبو خيال، و حديقة المحالة بالإضافة إلى حديقة السد .

وأضاف القاضي أن الأمانة هيأت الفرص الاستثمارية والتشغيلية لمجمع تجاري يقع على طريق ابها الطائف بالإضافة إلى وحدات سكنية بحي الصفا وعقد إنشاء وتشغيل وصيانة كوفي شوب بجوار مبنى أمانة المنطقة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية بـ ٣ مخططات سكنية،مبيناً أن تلك الخطوات التي اتخذتها أمانة المنطقة تأتي في إطار إيمانها التام بأن الاستثمار هو الحل الأفضل لتطوير المواقع السياحية، وتحقيق طموحات المدينة التي تحتفي هذا العام بلقب عاصمة السياحة العربية .