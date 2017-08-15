بالفيديو.. وزير الإعلام البحريني يعدد خطايا " الجزيرة " وأبرزها علاقتها بـ " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

قال علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، أن قناة الجزيرة القطرية ترفع شعار كاذب وهو ” الرأي والرأي الآخر ” ، خاصة أن بعض الموضوعات يحظر مناقشتها في القناة، مشيرا إلى أن القناة وصلت لمرحلة متدنية ومستوى هابط في الإعلام ولا يوجد رأي آخر.

وسرد” الرميحي ” في برنامج تلفزيوني، الأخطاء التي تسقط فيها قناة الجزيرة بشكل يومي، مثلاً: أخذت تصريح سفير دولة الإمارات في أمريكا، وتقول إنه يتحدث عن العلمانية، وتطلب من الشارع أن يتعاطى مع هذا الموضوع بشكل يخدم أجندتها.

وأضاف: بعدها بـ10 دقائق تطرح موضوعًا بأن هناك أحكامًا بالإعدام في المملكة، وتناست بهذا الخبر أن المملكة هي من تطبق الشريعة الإسلامية. مضيفا باستغراب بأن “قناة الجزيرة تناقش موضوعًا له علاقة بالشريعة الإسلامية عبر الإعلام المتدني، وبهذه الطريقة فهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه “.

ولفت وزير شؤون الإعلام البحريني إلى أن هناك علامات استفهام بشأن علاقة قناة الجزيرة القطرية، بـ ” دولة إيران ” و ” إسرائيل “.

وأوضح ” الرميحي ” أن قناة الجزيرة تعمل وفق منهج معين، يخدم أجندات بعينها، مشيرًا إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة حول دخول قناة الجزيرة الموصل بعد سيطرة داعش عليها، مشددًا على أن السياسة الإعلامية القطرية لن تستطيع أن تفرِّق الشعوب.