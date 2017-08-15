5 إجراءات لتجنب مخاطر أمطار جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تشهد منطقة جازان هطول أمطار متفرقة على عددٍ من المحافظات الجبلية، وحذرت المنطقة المواطنين من المغامرة والنزول لبطون الأودية خلال هذه الفترة، مع مراعاة عدم استخدام الهواتف النقالة وقت الأمطار، خصوصاً في الأجزاء المرتفعة من المنطقة، تجنباً لحدوث الصعق بسبب ظاهرة الرعد ” الصواعق ” ؛ نظرا لأن أجهزة الهاتف المحمول قادرة على جذب الشحنات الكهربائية.

وأكدت الجهات أهمية فرض الرقابة الأسرية على الأطفال وصغار السن، والابتعاد عن المغامرات التي يعمد لها البعض حال وقوع الأمطار.

وكانت عدد من المحافظات الجبلية والمحافظات الجنوبية في جازان، قد شهد خلال اليومين الماضيين أمطاراً سال على أثرها عددٌ من الأودية، وشدّد إثرها ” مدني جازان” في تحذيراته التي أطلقها من اختلاف الأجواء، وعدم المغامرة في النزول للأودية وقت هطول الأمطار.

كما حثت مديرية الدفاع المدني، على اتخاذ التدابير كافة، في أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة بتوخي الحيطة والحذر، خصوصاً أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط أمطار وجريان سيول وهبوب رياح شديدة، متمنية السلامة للجميع.