بالفيديو.. سفير المملكة بالعراق يعزي عجوز في استشهاد 5 من أبنائها - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قدم القائم بأعمال سفارة المملكة لدى العراق عبدالعزيز الشمري وسفير العراق بالمملكة رشدي العاني، خالص التعازي لعجوز عراقية في منفذ جديدة عرعر، على خلفية استشهاد 5 من أبنائها.

وأضاف السفير العاني للعجوز العراقية أنت ” خنساء العصر ” ، واحتسبي أبنائك شهداء عند الله، لترد عليه بالدعاء لشهداء المملكة والعراق، وتؤكد أن كل عراقي هو مشروع استشهاد للدفاع عن الأرض والوطن والعرض.

و طالب القائم بأعمال السفارة السعودية عبدالعزيز الشمري الحاجة بأن تطلب من الله، سبحانه وتعالى، في الحج أن يعوضها على كل ما خسرته .