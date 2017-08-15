 بالفيديو.. سفير المملكة بالعراق يعزي عجوز في استشهاد 5 من أبنائها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. سفير المملكة بالعراق يعزي عجوز في استشهاد 5 من أبنائها

بالفيديو.. سفير المملكة بالعراق يعزي عجوز في استشهاد 5 من أبنائها
بغداد(صدى):

قدم القائم بأعمال سفارة المملكة لدى العراق عبدالعزيز الشمري وسفير العراق بالمملكة رشدي العاني، خالص التعازي لعجوز عراقية في منفذ جديدة عرعر، على خلفية استشهاد 5 من أبنائها.

وأضاف السفير العاني للعجوز العراقية أنت ” خنساء العصر ” ، واحتسبي أبنائك شهداء عند الله، لترد عليه بالدعاء لشهداء المملكة والعراق، وتؤكد أن كل عراقي هو مشروع استشهاد للدفاع عن الأرض والوطن والعرض.

و طالب القائم بأعمال السفارة السعودية عبدالعزيز الشمري الحاجة بأن تطلب من الله، سبحانه وتعالى، في الحج أن يعوضها على كل ما خسرته .


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