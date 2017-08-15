كمين عسكري يقتل عشرات الحوثيين قبالة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استهدفت قوات المملكة المشتركة ليلة أمس، معاقل تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة منطقة جازان.

ونفذت القوات العملية بعد رصدها عبر تقنياتها، محاولة فصيل من الميليشيات تنفيذ هجوم بري على مواقع عسكرية قبالة ” قرية القرن ” في منطقة جازان، بدعم من عناصر أخرى تساندهم في الخلف، مهمتهم إطلاق القذائف نحو المواقع العسكرية.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات شكلت قوى راجلة لتنفيذ كمين عسكري يحاصر فصيل الميليشيات، وبمساندة من المدفعيات باستهداف منصات القذائف وعناصر الميليشيات بحسب الإحداثيات التي رصدتها الأجهزة التقنية.

وأكمل المصدر أنه الخطة العسكرية الموضوعة، نجحت واستطاعت القوات في قتل العشرات من الحوثيين، مع تدمير خطوط الإمداد ومنصات القذائف التي كانت تساندهم من الخلف.