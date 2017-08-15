جموع المصلين تشيع شهيد الواجب العريف طميحي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شيّعت جموع المصلين في قرية الباطنة في الطمحة التابعة لمحافظة صبيا عقب صلاة عصر أمس، شهيد الواجب العريف علي بن يعقوب طميحي، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن, إثر انفجار لغم بقطاع العارضة بالحد الجنوبي .

وتقدم المصلين بجامع الباطنة بالطمحة, محافظ صبيا المكلف الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ومساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء الركن ناصر بن مرزوق المطيري وأهالي المحافظة وعدد من الضباط والأفراد من زملاء الشهيد، حيث نقل محافظ صبيا المكلف تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

فيما عبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .