حقيقة عمل " التنمية العقارية " بالنظام القديم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفى مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقارية، صحة ما تداول من أنباء حول عودة الصندوق للنظام القديم.

وقال المصدر إن برنامج التمويل المدعوم متواصل، وسيعمل على حل أزمة طول فترة الانتظار التي تواجه المواطنين، حيث سيتم تخفيضها ليحصلوا على التمويل المدعوم خلال خمس سنوات فقط بدلاً من الانتظار لأكثر من 15 عامًا.

يذكر أن الصندوق العقاري نفى أيضاً قبل أيام مزاعم حول ذهاب مبالغ الدعم للبنوك وشركات التمويل ” دفعة واحدة ” ، موضحًا أنه يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرةً وفق نظام الأقساط.