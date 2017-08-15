حقيقة عمل " التنمية العقارية " بالنظام القديم - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة عمل ” التنمية العقارية ” بالنظام القديم
نفى مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقارية، صحة ما تداول من أنباء حول عودة الصندوق للنظام القديم.
وقال المصدر إن برنامج التمويل المدعوم متواصل، وسيعمل على حل أزمة طول فترة الانتظار التي تواجه المواطنين، حيث سيتم تخفيضها ليحصلوا على التمويل المدعوم خلال خمس سنوات فقط بدلاً من الانتظار لأكثر من 15 عامًا.
يذكر أن الصندوق العقاري نفى أيضاً قبل أيام مزاعم حول ذهاب مبالغ الدعم للبنوك وشركات التمويل ” دفعة واحدة ” ، موضحًا أنه يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرةً وفق نظام الأقساط.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 51 دقيقة
الصندوق العقاري يذكرني بمقولة لم ينجح أحد
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 42 دقيقة
ياحظه الا لحق زمان علي نظام الصندوق العقاري تسديد مريح جدا من غير فوائد مدة 25 سنه تقريبا يعني سدد علي اقل من مهلك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1342 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يكون في عون المواطن مايقدر يبني بيت
لازم يشتري جاهز من هوامير العقار
وياليتها زينه مغشوشه كلها كم شهر وتبدأ العيوب والتهريبات
وزارة الاسكات سلمت ارقاب المواطنين للبنوك ولهوامير العقار
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 26 دقيقة
سوف تتحسن الأمور , ابشروا بالخير ,, فأنتم في بلد الحرمين ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16343 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يعين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16343 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله اللي عنده بيت ملك انه في نعمه. حتى لو هو قديم او صغير يرمم ويوسع فيه على مهله. ولا احد يقول اطلع او زيد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16343 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يفرجها على كل محتاج
شر البلية ما يضحك[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحم الملك عبدالله…….
الرعد[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 12 دقيقة
يازين التفاؤل زيناه-بس بعض التفاؤل اللي في غير محله منبوذ -لابد من الاخذ بالاسباب-واذا غلبت الروم حط راسك مع الرؤوس-