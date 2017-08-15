أم تقتل طفلها من أجل المصروف وتعترف: تزوجت عرفي 3 مرات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نزعت الرحمة من قلب أم مصرية وتخلصت من فلذة كبدها بأبشع طريقة وذلك لأنه طالبها بمصروفه ” جنيه واحد ” فرفضت فانهال الطفل في البكاء فلم تسطع إسكاته إلا بالتخلص منه بضربة على رأسه فكانت النهاية.

وقالت الأم في محاضر التحقيقات أنا أعترف بقتله بعد التعدى عليه بعصا على رأسه حتى سقط مغشيا عليه، مكثت أحرك فى جسده لم يتحرك اعتقدت أنه أغمى عليه، على الفور ذهبت إلى المطبخ وقمت بجلب العصير ولكن لم أجد حلا وبعدها وضعته على السرير وتركته.

وتتابع: ” على الفور أجريت اتصالا بزوجى وأخبرته بالواقعة وسرعان ما حضر وذهبنا سويا إلى مركز طبي ولكن الأطباء أخبرونى بأن طفلى توفى وقالوا لى: ” البقاء لله.. ابنك مات “.

تستطرد المتهمة: ” ذهبنا إلى حديقة بجوار كورنيش مصر القديمة وألقيت طفلى هناك وتركته ميتا، وذهبت إلى المنزل لإحضار الأكل لزوجى وكأن شيئا لم يكن “.

وتقول ” وأنا ألقى طفلى فى الحديقة كنت بفكر 100 مرة حتى لا يراني أحد.. بس أنا هعمل إيه عملت كده علشان مش معايا شهادة ميلاد ليه بعد أن أنجبته من زواجى العرفي المتكرر ولم يعترف زوجي الأول به حيث تزوجت ثلاث مرت عرفي.