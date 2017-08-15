أم تقتل طفلها من أجل المصروف وتعترف: تزوجت عرفي 3 مرات - صحيفة صدى الالكترونية

أم تقتل طفلها من أجل المصروف وتعترف: تزوجت عرفي 3 مرات
نزعت الرحمة من قلب أم مصرية وتخلصت من فلذة كبدها بأبشع طريقة وذلك لأنه طالبها بمصروفه ” جنيه واحد ” فرفضت فانهال الطفل في البكاء فلم تسطع إسكاته إلا بالتخلص منه بضربة على رأسه فكانت النهاية.
وقالت الأم في محاضر التحقيقات أنا أعترف بقتله بعد التعدى عليه بعصا على رأسه حتى سقط مغشيا عليه، مكثت أحرك فى جسده لم يتحرك اعتقدت أنه أغمى عليه، على الفور ذهبت إلى المطبخ وقمت بجلب العصير ولكن لم أجد حلا وبعدها وضعته على السرير وتركته.
وتتابع: ” على الفور أجريت اتصالا بزوجى وأخبرته بالواقعة وسرعان ما حضر وذهبنا سويا إلى مركز طبي ولكن الأطباء أخبرونى بأن طفلى توفى وقالوا لى: ” البقاء لله.. ابنك مات “.
تستطرد المتهمة: ” ذهبنا إلى حديقة بجوار كورنيش مصر القديمة وألقيت طفلى هناك وتركته ميتا، وذهبت إلى المنزل لإحضار الأكل لزوجى وكأن شيئا لم يكن “.
وتقول ” وأنا ألقى طفلى فى الحديقة كنت بفكر 100 مرة حتى لا يراني أحد.. بس أنا هعمل إيه عملت كده علشان مش معايا شهادة ميلاد ليه بعد أن أنجبته من زواجى العرفي المتكرر ولم يعترف زوجي الأول به حيث تزوجت ثلاث مرت عرفي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32103 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13609 ] نشر منذ 16 دقيقة
يالله صباح خير
اول خبر اتصبح فيه😖
القصة شكلها خيالية
الحين ودتة المستوصف وقالو لها البقية بحياتك مات
واخذتة ودفنتة بالحديقة
سلامات مو لازم يبلغون الشرطة اللي ميت ذا انسان مو قطوة😒😒
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ماهذا الهراء !!! تستطرد المتهمة: ” ذهبنا إلى حديقة بجوار كورنيش مصر القديمة وألقيت طفلى هناك وتركته ميتا، وذهبت إلى المنزل لإحضر الأكل لزوجى وكأن شيئا لم يكن “!!! وتخلصت من فلذة كبدها بأبشع طريقة وذلك لأنه طالبها بمصروفه ” جنيه واحد ” وأنجبته من الزواج العرفي المتكرر
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1342 ] نشر منذ 5 دقائق
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
نهاية الزيجات غير الموثقه