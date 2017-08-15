مواجهة حاسمة بين الأهلي والمصري في قمة استعادة " الكأس الضائع " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

مواجهة حاسمة الليلة ينتظرها جمهور الكرة المصرية الليلة، في استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، حيث اللقاء المرتقب بين الأهلي ” بطل الدوري ” والمصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر.

ويدخل الأهلي المباراة بقيادة مديره الفني حسام البدري بحثًا عن التتويج بالكأس لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، في حين يبحث المصري الذي يقدم أداء متميزًا بقيادة مديره الفني حسام حسن، حيث أنهى منافسات الدوري الممتاز في المركز الرابع وصعد للعب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم المقبل برفقة الزمالك، عن تحقيق مفاجأة مدوية بحصد الكأس من بين أنياب الشياطين الحمر.

كما يعتمد كلا الفريقين على جميع أسلحته الرئيسية خلال المباراة التي تعد قمة كروية في ختام الموسم نظرًا للتنافس الشديد بين الأهلي والمصري منذ القدم.

وضمت قائمة الأهلي في المباراة: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعلي معلول ورامي ربيعه ومحمد نجيب وأحمد فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وعبدالله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان وجونيور اجايى وباسم علي وحسام غالي وصالح جمعة، وأحمد حمودي وعمرو جمال وعماد متعب ومحمد هاني وميدو جابر وأكرم توفيق وصبري رحيل.

فيما استبعد البدري كل من عمر رضوان وعمرو بركات وحسين السيد لأسباب فنية وسعد سمير وكريم نيدفيد بسبب الإصابة.

يذكر أن المباراة تعد الأخيرة لعدد من لاعبي الأهلي مع فريقهم بسبب انتقالهم لأندية أخرى عقب انتهاء منافسات الكأس مثل المهاجم الشاب عمرو جمال المنتقل لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي.

وتعرض ثنائي الأهلي أحمد حمودي ومؤمن زكريا لكدمة خلال التدريبات وتلقيا العلاج من قبل الجهاز الطبي وانتظما في التدريبات الجماعية بعد أداء تدريبات استشفائية سريعة.

ومن جانبه، أكد البدري ثقته في قدرة لاعبيه على حصد الكأس وإسعاد جماهير القلعة الحمراء بتحقيق الثنائية المحلية قبل التوجه لمنافسات دوري أبطال أفريقيا مشددًا على صعوبة المواجهة خاصة وأن المنافس لديه رغبة كبيرة لحصد الكأس ويمتلك إمكانيات رائعة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أنه شاهد مباريات الفريق البورسعيدي الأخيرة لدراسة نقاط القوة والضعف داخل صفوفه كاشفًا عن أنه اتجه لتدريب لاعبيه على جمل هجومية محددة لضرب دفاعات المصري وهز الشباك مبكرًا.

وقال البدري: ” جميع لاعبي الأهلي لديهم روح قتالية كبيرة لإدراكهم الجيد لقيمة حصد الكأس والتغلب على المصري في النهائي ليكون أفضل ختام لموسم بطل القرن محليًا “.

على الجانب الأخر يعتمد حسام حسن على عدد من لاعبي المصري الشباب خلال المباريات الأخيرة ونجحوا في إثبات تواجدهم محققين نتائج جيدة في موسم شاق وعلى رأس هؤلاء اللاعبين الحارس الشاب أحمد بوسكا ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وإسلام صلاح وكريم العراقي وحسن علي وأحمد صافي بخط الدفاع، وفريد شوقي وعمرو موسى وأحمد كابوريا وعبد الله بيكا وعبد الله جمعة وإسلام صالح بخط الوسط، ومحمد الشامي وأحمد جمعة وحمادة ناصر بخط الهجوم.

ومن جانبه شدد المدير الفني للفريق البورسعيدي على أن لاعبيه لن يتنازلوا عن التتويج بالكأس مؤكدًا أن المصري سيلعب لتحقيق الفوز رغم صعوبة المواجهة وقوة وحجم منافس مثل الأهلي.

وأضاف حسن أنه قام بتدريب لاعبيه على طرق اختراق خطوط الأهلي داخل المستطيل الأخضر من أجل المباغتة بالأهداف والسيطرة على اللقاء حتى التتويج.

وأكد مدرب المصري ثقته في قدرة مجموعة اللاعبين المتواجدة داخل صفوف فريقه على حصد الكأس والتغلب على الأهلي مشددًا على أن كل لاعب يدرك كم الجهد الذي بذل طوال الموسم للوصول إلى النهائي والسعي نحو التتويج بكأس مصر وإسعاد جماهير بورسعيد.