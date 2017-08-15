مركز قادر بالأحساء يطلق برنامج الصيف 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أطلق مركز قادر لتنمية المهارات لأطفال التوحد التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء السلمانية ,والمحمدية ،والمعلمين ,أمس الأول البرنامج الصيفي بعنوان ” صيف قادر 2017 ” بمشاركة 20 طفلاً وطفلة ويستمر لمدة شهر .

وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والفقرات بهدف مساعدة الطفل على التكيف مع المجتمع، ومن الفعاليات الحاسب الآلي الذي يعد أحد البرامج التي حققت نجاحاً كبيراً في إكساب الطفل مهارات عديدة كالمهارات الحسية واللغوية ، وفعالية ” النطق و التخاطب ” التي تنمي لدى الطفل المهارات اللغوية ” الإرسالية و الاستقبالية ” ، وكذلك فعالية التهيئة النفسية، حيث يكتسب الطفل من خلالها أساسيات حول المفاهيم العامة التي يمارسها في الحياة اليومية، كما يستمتع الأطفال بفعالية ” العلاج الوظيفي ” وفعالية ” التركيز والانتباه ” الذي يعد مفتاحاً للتواصل بين الطفل وبين العالم من حوله من خلال تطوير المهارات الحسية للطفل ومساعدته على زيادة التركيز والانتباه وإشباع رغبة الطفل بالاكتشاف .

يذكر أن هذه الانشطة والفعاليات يحتاج اليها الطفل لتنمي لديه المهارات الجسدية والعصبية والإدراكية .