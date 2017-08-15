عطل فني يؤخر إقلاع طائرة " السعودية " من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

تأخر إقلاع طائرة الخطوط السعودية، المتجه من القاهرة إلى جدة، لعطل فى مجموعة الهيدروليك المتحكمة فى إطارات الطائرة مما يحول دون إتمام الإقلاع بسلام، وتم إستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه أثناء إستعداد رحلة الخطوط السعودية رقم 306 للإقلاع إلى جدة فوجىء قائدها بإصابة مجموعة الهيدروليك المتحكمة فى إطارات الطائرة وهى من طراز إيرباص 330 مما يحول دون إتمام الإقلاع وتم إنزال ركاب الطائرة وعددهم 304 ركاب وإستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل.