بر الوالدين - صحيفة صدى الالكترونية

يعرف الكثيرون أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة فى وقتها .

وقال تعالى (( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )).

ولقد أوصانا الله ورسوله الكريم على طاعة والدينا والعطف عليهم لأنهم عانوا معنا كثيرا حتى أصبحنا بهذا العمر فلولا تربيتهم لنا و عطفهم علينا لما وصلنا لهذه المرحلة التي نحن بها الآن .

ويعتبر عقوق الوالدين من الكبائر التي حرمها الله و حذر منها أشد تحذير ، وجعلها مذمومة في الشرع الحكيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله ، قلنا بلى يا رسول الله ، قال: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين … فكثيرا ما سمعنا عن قصص تقشعر لها الأبدان حول عقوق الوالدين ، وهذا عائد إلى البعد عن دين الإسلام.

و اعتبر الاسلام عطاءهما عملا جليلا مقدسا استوجب عليه الشكر و عرفان الجميل ، و أوجب لهما حقوقا على الابناء لم يوجبها لأحد على أحد إطلاقا .

فيجب على المرء ان يوفق بين الوالدين و الزوجة ، و أن يضع الأبن نفسه مكان الوالدين و أن يتذكر بأن أبناءه في المستقبل سيعاملونه بالمثل . والإحسان إليهما بالعمل والقول و خفض الجناح لهما ، والسلام عليهما وتقبيل أيديهما ورؤوسهما .

وهناك أسباب عقوق الوالدين ومنها عدم تنشئة الأبناء على بر الوالدين و طاعتهم ، الجهل ، التمييز بين الأبناء في المعامله ، زوجة الابن السيئة .

ولا يقتصر بر الوالدين على حياتهما بحيث إذا انقطعا من الدنيا انقطع ذكرهما . بل يجب الدعاء لهما بالرحمة و المغفره، والتصدق عنهما ويكرم أصدقاءهما و ينفذ عهدهما .

وبهذا نكون قد بنينا بعض الحقوق التي من الواجب القيام بها تجاه الوالدين ، سائلين المولى عز وجل يجعلنا من البارين بوالدينا ، ولنجعل أيامهما سعادة ، ولنملاء قلبيهما بالرضى عنا .