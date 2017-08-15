مفتي مصري: فوائد ودائع البنوك حلال - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها في مصر ولا حُرمة في ذلك.

وبين جمعة من خلال برنامج ” والله أعلم ” ، في إجابته عن سؤال لأحد المتصلين حيث قالت : ” أنا لست مصرية ولكني أعيش في مصر الآن، وأضع مبلغ من المال وديعة في البنك، فهل فوائد البنك حرام، علمًا بأنه حرام في بلادي؟ ” .

ورد جمعة قائلاً ” أنه يمكن للإنسان أن يضع أمواله في البنك في صورة وديعة، يعيش من فوائدها، ولا شيء عليه، منوهًا إلى أنه في مصر بالذات هذا ليس حرامًا، حيث إن القانون المصري في عام 2004 جعل كل هذا على سبيل الاستثمار “.