بالفيديو.. دولة عربية تنافس أمريكا في معدلات السمنة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تحدث الطبيب الخبير والمحاضر في جراحات البدانة سلطان التمياط ، خلال حلقة تلفزيونية عن موضوع البدانة في دول الخليج ، وأسباب زيادة وزن المواطنين.

حيث أشار إلى أن الكويت بدأت تنافس أميركا في ما يتعلق بالسمنة، وكشف أن دراسة وصفها بالمفجعة أشارت أخيراً إلى أن أقل من 28% من الكويتيين يتمتعون بوزن مثالي.

ولفت إلى أن عدداً من الدول خليجية ومن بينها الكويت والسعودية هي الأولى على مستوى الوزن الزائد في العالم.

وعزا ذلك إلى نمط الحياة المريح والرفاهية التي يعيشها سكان المنطقة في السنوات الأخيرة.