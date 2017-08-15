بالفيديو.. دولة عربية تنافس أمريكا في معدلات السمنة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. دولة عربية تنافس أمريكا في معدلات السمنة
تحدث الطبيب الخبير والمحاضر في جراحات البدانة سلطان التمياط ، خلال حلقة تلفزيونية عن موضوع البدانة في دول الخليج ، وأسباب زيادة وزن المواطنين.
حيث أشار إلى أن الكويت بدأت تنافس أميركا في ما يتعلق بالسمنة، وكشف أن دراسة وصفها بالمفجعة أشارت أخيراً إلى أن أقل من 28% من الكويتيين يتمتعون بوزن مثالي.
ولفت إلى أن عدداً من الدول خليجية ومن بينها الكويت والسعودية هي الأولى على مستوى الوزن الزائد في العالم.
وعزا ذلك إلى نمط الحياة المريح والرفاهية التي يعيشها سكان المنطقة في السنوات الأخيرة.
البدانة أصبحت تشكل خطراً على صحة مواطني مجلس التعاون الخليجي بحيث أن الدول الخليجية الستة على قائمة الدول الأكثر إصابة بالبدانة، يعود ذلك إلى النمط الغذائي والمعيشي السيء الذي تم اكتسابه في العقود الثلاثة الماضية. بدانة كلينك مركز التميز العالمي لجراحات البدانة المفرطة، برئاسة الإستشاري الدكتور سلطان التمياط. 📍موقعنا 🇧🇭 ممكلة البحرين ( المحرق – البسيتين ) للتواصل و الإستفسار 📱0097335007065 ☎ 0097317320796 Instagram : @badanaclinic_bh Snapchat : badana_clinic 🇸🇦 الممكلة العربية السعودية – الدمام ( مستشفى المواساة ) للتواصل و الإستفسار 📱00966581022222 Instagram: @badanaclinic_ksa Snapchat : badana_clinic 🇰🇼 دولة الكويت للتواصل و الإستفسار 📱00965-55250859 Instagram : badana_clinic_q8 كما بإمكانكم متابعة الحساب الشخصي للدكتور سلطان التمياط على السناب شات Snap : temyatt1
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32094 ] نشر منذ 18 دقيقة
لأنهم اكثر البشر زباين عند ماكدونالد وأخوانه من مطاعم الوجبات السريعه ,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16332 ] نشر منذ 6 دقائق
وبعد زيد عد الاحصائيه
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 4 دقائق
صحيح من اسبابا السمنة وتراكم الدهون هي الوجبات السريعه وخاصة الدجاج لإحتوائة على نسبة كبيرة من الدهون المشبعه ,, ويكمن الخطر الحقيقي خاصة على الأطفال ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16332 ] نشر منذ 1 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه