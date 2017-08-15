⁠⁠⁠⁠⁠السماح بإعارة العمالة المنزلية للأقارب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالبت المديرية العامة للجوازات بتجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها، مشيرة إلى أن الأنظمة والتعليمات تسمح بإعارة العمالة المنزلية للأقارب.

وأوضحت المديرية أن الاستحقاق المالي على المرافقين والتابعين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين واجب السداد على المقيمين العاملين في القطاع الخاص، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة وتجديد هوية المقيم.

وحول تنقل حملة الهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت المديرية أن كل من يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول الخليج، بشرط صلاحية الهوية لأكثر من ثلاثة أشهر.