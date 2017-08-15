العثور على مُسن متوفي داخل مصعد بعد شهر من اختفائه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عثر موظفو إصلاح مصعد إحدى العمارات بأمريكا على جثة مُسن يٌدعى إيساك كوميسارشيك 82 عاماً ، داخل المصعد بعد ان كان مُبلغ باختفاؤه منذ شهر .

وكان قد غادر الرجل الثمانيني الذي كان يعاني من الخرف منزله لإحضار البريد، واختفى منذ ذلك الحين، وقد تقدّمت عائلته بشكوى بعد ثلاثة أيام حين لم تسمع عنه أي خبر.

وبعد مرور شهر تقريباً، اكتشف موظفو إصلاح المصعد جثته داخل المصعد ، ووفقاً للمعلومات، دخل إيساك المصعد وعلق لأسباب مجهولة داخله بعد ان ضغط مرتين على زر الاتصال بالنجدة.