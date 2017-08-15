مليشيا الحوثي تقتل وتصيب 89 شخصا في تعز خلال يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أصيب 25 مدنيا وقتل 64 آخرون معظمهم من النساء والاطفال برصاص ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال شهر يوليو الماضي بمحافظة تعز .

من جانبه قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقرير له صدر اليوم إنه وثق مقتل 48 رجلاً و 6 أطفال و 10 نساء ، مبينا أن اثنين من القتلى تم دهسهما بسيارة تابعة للميليشيا و 4 بالقذائف ، فيما تم قنص 12مدنياً ، واختطاف وتعذيب مدني واحد حتى الموت واغتيال 3 مدنيين .

وأفاد التقرير أن فريق وحدة الرصد في المركز وثق إصابة 13 رجلاً و 5 أطفال و 7 نساء بقذائف الميليشيا والقنص والالغام التي تزرعها في الطرقات والاماكن التي تغادرها .

ولفت النظر إلى التهجير القسري الذي طال عشرات الأسر بسبب القصف المكثف والحصار المفروض من قبل الميليشيا الانقلابية على قرى وارياف ومناطق متعددة في محافظة تعز ، وخاصة في قرى النويهه والضباب في مديرية المعافر وقرية الهاملي والعصيم بمديرية موزع الواقعتان إلى الغرب والشمال الغربي للمحافظة .