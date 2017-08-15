مليشيا الحوثي تقتل وتصيب 89 شخصا في تعز خلال يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

مليشيا الحوثي تقتل وتصيب 89 شخصا في تعز خلال يوليو
أصيب 25 مدنيا وقتل 64 آخرون معظمهم من النساء والاطفال برصاص ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال شهر يوليو الماضي بمحافظة تعز .
من جانبه قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقرير له صدر اليوم إنه وثق مقتل 48 رجلاً و 6 أطفال و 10 نساء ، مبينا أن اثنين من القتلى تم دهسهما بسيارة تابعة للميليشيا و 4 بالقذائف ، فيما تم قنص 12مدنياً ، واختطاف وتعذيب مدني واحد حتى الموت واغتيال 3 مدنيين .
وأفاد التقرير أن فريق وحدة الرصد في المركز وثق إصابة 13 رجلاً و 5 أطفال و 7 نساء بقذائف الميليشيا والقنص والالغام التي تزرعها في الطرقات والاماكن التي تغادرها .
ولفت النظر إلى التهجير القسري الذي طال عشرات الأسر بسبب القصف المكثف والحصار المفروض من قبل الميليشيا الانقلابية على قرى وارياف ومناطق متعددة في محافظة تعز ، وخاصة في قرى النويهه والضباب في مديرية المعافر وقرية الهاملي والعصيم بمديرية موزع الواقعتان إلى الغرب والشمال الغربي للمحافظة .
اترك تعليقاً