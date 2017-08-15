الاتصالات تعلن عن 18 وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات توفر 18 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- محلل تسويق أول.

2- محلل أعمال أول.

3- محلل أول التخطيط والأداء.

4- محلل أول الشؤون التنظيمية.

5- أخصائي التطوير التنظيمي.

6- أخصائي أول المخاطر.

7- محلل أول التنمية والموارد البشرية.

8- أخصائي الشؤون التنظيمية.

9- محلل أول التدقيق الداخلي.

10- أخصائي المحاسبة (عدد 3 وظائف).

11- مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات.

12- محلل أول المدفوعات والمجموعة.

13- محلل أول الخزانة.

14- مشرف الخزانة.

15- مشرف المحاسبة.

16- مدير قسم برامج التدريب الفني.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــا