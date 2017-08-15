لاعب شهير يقتل والدته ويبلغ زوجته بالهاتف - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أقرت محكمة شربينكا في موسكو، القبض على لاعب الجولف المعروف وبطل روسيا، أرتم نيستروف، بتهمة قتل والدته.

وقال ممثل المحكمة – في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية – إن ” محكمة شربينكا اعتقلت نستيروف يوم الاثنين لمدة شهرين بتهمة القتل العمد “.

وذكرت وسائل الإعلام أن ” اللاعب بعد أن قتل والدته فى موسكو، أخبر زوجته عن ذلك هاتفيًا “.