لاعب شهير يقتل والدته ويبلغ زوجته بالهاتف - صحيفة صدى الالكترونية

لاعب شهير يقتل والدته ويبلغ زوجته بالهاتف
أقرت محكمة شربينكا في موسكو، القبض على لاعب الجولف المعروف وبطل روسيا، أرتم نيستروف، بتهمة قتل والدته.
وقال ممثل المحكمة – في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية – إن ” محكمة شربينكا اعتقلت نستيروف يوم الاثنين لمدة شهرين بتهمة القتل العمد “.
وذكرت وسائل الإعلام أن ” اللاعب بعد أن قتل والدته فى موسكو، أخبر زوجته عن ذلك هاتفيًا “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32094 ] نشر منذ 23 دقيقة
يعني يبشرها ؟؟
.. استغفر الله العظيم ,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمدلله ع نعمة الإسلام .