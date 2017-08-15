أمطار على منطقة عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

هطلت مساء أمس, أمطار متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات سراة عبيدة, وظهران الجنوب.

كما شملت أيضا الأمطار منطقة رجال المع, و مركزي الشعف, ومتنزهات السودة .