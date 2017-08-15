أمطار على منطقة عسير - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 2 ساعتين 1٬156 4 الاخبار المحلية أمطار على منطقة عسير محمد بن طحيطح(صدى): هطلت مساء أمس, أمطار متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات سراة عبيدة, وظهران الجنوب. كما شملت أيضا الأمطار منطقة رجال المع, و مركزي الشعف, ومتنزهات السودة . الوسوم:أمطار, سراة, عسير
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
أن الأمطار الغزيرة التي سقطت على عسير والمناطق الاخرى بالمملكة فى الايام السابقة لابد من أقامة سدود حماية للطرق والمدن وإقامة خزانات وإنشاء بحيرات صناعية في مدينتي عسير وجازان لتخزين مياه الامطار ولابد من إقامة بحيرات صناعية وخزانات في المحافظات الأربعة الاكثر هطولا للامطار بالمملكة وأظهر التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع كمية الاستهلاك لمياه الشرب في العام 2016 لتصل إلى 3129 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 3 % مقارنة بالعام 2015. أنه فور الانتهاء من تنفيذ مشروع لحصاد مياه الأمطار وتغذية مناطق المملكة بمياه الشرب والزراعة سنويا .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16348 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1348 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
الرعد[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 24 دقيقة
لنا مفوض سامي في عسير يجيب لنا اخبار الامطار-بس اليوم الظاهر النوم غلبه-او السيل مر من عنده-