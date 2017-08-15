 كوريا الجنوبية تعلن تلوث بعض منتجاتها من البيض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 15

    أغسطس

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كوريا الجنوبية تعلن تلوث بعض منتجاتها من البيض

كوريا الجنوبية تعلن تلوث بعض منتجاتها من البيض
سول(صدى):

أعلنت كوريا الجنوبية أن بعض منتجات البيض في البلاد قد تلوثت بمبيدات حشرية ضارة ، وذلك في ظل تزايد المخاوف الصحية في أوروبا بسبب منتجات البيض المصاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية ” يونهاب ” فقد أوضحت وزارة الزراعة والاغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية أن بعض البيض في مزرعة تضم 80 ألف دجاجة في ناميانغجو شرق سيئول قد احتوت على مبيد فيبرونيل ، مبينة أنها حظرت بشكل مؤقت مزارع تضم أكثر من 3 ألاف دجاجة من انتاج البيض اعتبارا من اليوم وحتى تتمكن من إجراء التفتيش عليها .


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