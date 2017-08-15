تثبيت كسور العمود الفقري باستخدام الجراحة البسيطة بألماني عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

يقدم المستشفى السعودي الألماني بعسير خدمة تثبيت كسور العمود الفقري نتيجة الحوادث من خلال قسم جراحة المخ والأعصاب للمستشفى بإشراف من رئيس القسم الأستاذ الدكتور محمد عواض كبير استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات السعودي الألماني.

حيث يقوم فريق متخصص بقيادة الدكتور عواض بتثبيت كسور العمود الفقري وبعض أمراض العمود الفقري باستخدام التدخل الجراحي المحدود وتعتمد هذه التقنية على مهارة عالية مع إمكانيات متقدمة واستخدام أحدث أنظمة تثبيت العمود الفقري حيث يتم عمل الجراحة بدون الحاجة إلى اللجوء إلى استخدام الشق الجراحي ويقلل من المضاعفات نتيجة الإصابة أثناء الجراحة وتمتاز هذه الجراحة بتماثل المريض للشفاء سريعا وقصر فترة الجراحة وعدم الحاجة إلى نقل الدم للمريض وغيرها من المشاكل الجراحية كذلك هذه الجراحات تكون نسبة المضاعفات فيها قليلة جدا وأقل من العمليات الجراحية المعتادة وهذه التقنية موجودة بالمستشفى السعودي الألماني من ست سنوات وقد أثبتت هذه التقنية نجاحها بشكل كبير وتجرى على المرضى المحتاجين لها بالمستشفى.

وقد طبقت هذه التقنية على مريض لديه كسر في الفقرات وتم علاجه بهذه التقنيه وقد تماثل المريض وبشكل سريع للشفاء .

واضاف الدكتور عواض أن هذه التقنيه الحديثة ساعدت الكثير من المرضى في التخلص من ألم الجراحات والمضاعفات التي تحصل بعدها وذكر أن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني حريصة كل الحرص على إضافة كل ماهو جديد في مجال الطب لخدمة المرضى وتقديم خدمة مميزة ومريحة لهم.